Emeklilere zamlı ikramiye müjdesi | İkramiyeler için 4 farklı formül! Kimler ikramiye alabilir?

Nisan ayı emekliler için müjdeli bir döneme gelecek. 13 milyona aşkın kişiye Ramazan Bayramı ikramiyesi 25-30 Nisan’da beklenirken zamlı ikramiyeler için 4 formül masada gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.

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