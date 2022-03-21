21 Mart 2022, Pazartesi
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Emeklilere zamlı ikramiye müjdesi | İkramiyeler için 4 farklı formül! Kimler ikramiye alabilir?
Nisan ayı emekliler için müjdeli bir döneme gelecek. 13 milyona aşkın kişiye Ramazan Bayramı ikramiyesi 25-30 Nisan’da beklenirken zamlı ikramiyeler için 4 formül masada gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.