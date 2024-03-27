Emeklilere indirim müjdesi! Ulaşım, market, GSM operatörleri, giyim mağazalarında indirim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere özel indirim ve kampanya başlatacaklarını duyurdu. Peki hangi kurumlar emeklilere indirim sağlayacak? Ayrıntılarını a haber muhabiri Murat Dada aktardı.

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