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Emeklilere indirim müjdesi! Ulaşım, market, GSM operatörleri, giyim mağazalarında indirim

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 14:35
Güncelleme:27.03.2024 14:35
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere özel indirim ve kampanya başlatacaklarını duyurdu. Peki hangi kurumlar emeklilere indirim sağlayacak? Ayrıntılarını a haber muhabiri Murat Dada aktardı.
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