Emeklide taban maaş ve ikramiye nasıl uygulanacak? Faruk Erdem cevapladı

Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde verdi, en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL’ye çıktı. Meclis’te gerekli hazırlıklar yapıldı ve emekli maaşının resmileşmesi için mesai başladı. Bunun yanında bayramlarda yatan ikramiye de 2 bin liraya yükseldi. Peki emeklide taban maaş ve ikramiye nasıl uygulanacak? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.

TABAN MAAŞ VE EKRAMİYE NASIL UYGULANACAK?

Kök maaş: 4000 TL

Yüzde 30 zam: 5.200 TL

Ödenecek: 7.500 TL

Kök maaş: 8.000 TL

Yüzde 30 zam: 10.400 TL

Aradaki fark: 2.900 TL

DUL YETİME YENİ TABAN MAAŞ

YÜZDE 75 (MAAŞ ORANI)

Yeni en düşük tutar: 5.625 TL

YÜZDE 50 (MAAŞ ORANI)

Yeni en düşük tutar: 3.750 TL

YÜZDE 25 (MAAŞ ORANI)

Yeni en düşük tutar: 1.875 TL

DUL YETİME YENİ İKRAMİYE

- Ölüm aylığı (% 75) 1.500 TL

- Ölüm aylığı (% 50) 1.000 TL

- Ölüm aylığı (% 25) 500 TL