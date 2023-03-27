27 Mart 2023, Pazartesi
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Emeklide taban maaş ve ikramiye nasıl uygulanacak? Faruk Erdem cevapladı
Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde verdi, en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL’ye çıktı. Meclis’te gerekli hazırlıklar yapıldı ve emekli maaşının resmileşmesi için mesai başladı. Bunun yanında bayramlarda yatan ikramiye de 2 bin liraya yükseldi. Peki emeklide taban maaş ve ikramiye nasıl uygulanacak? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.
TABAN MAAŞ VE EKRAMİYE NASIL UYGULANACAK?
Kök maaş: 4000 TL
Yüzde 30 zam: 5.200 TL
Ödenecek: 7.500 TL
Kök maaş: 8.000 TL
Yüzde 30 zam: 10.400 TL
Aradaki fark: 2.900 TL
DUL YETİME YENİ TABAN MAAŞ
YÜZDE 75 (MAAŞ ORANI)
Yeni en düşük tutar: 5.625 TL
YÜZDE 50 (MAAŞ ORANI)
Yeni en düşük tutar: 3.750 TL
YÜZDE 25 (MAAŞ ORANI)
Yeni en düşük tutar: 1.875 TL
DUL YETİME YENİ İKRAMİYE
- Ölüm aylığı (% 75) 1.500 TL
- Ölüm aylığı (% 50) 1.000 TL
- Ölüm aylığı (% 25) 500 TL