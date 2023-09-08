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Emekli ve memur maaşlarına zam nasıl olacak? Sosyal yardımlar ne kadar artacak?
EMEKLİYE VE MEMURA YENİ ZAM
OVP enflasyon tahmini: Yüzde 65
İki aylık enflasyon: Yüzde 19.44
6 aylık enflasyon tahmini: Yüzde 37,76
Memura enflasyon farkı: Yüzde 29.96
Ocak memur zammı: 49,46
En düşük memur maaşı: 32.907 TL
En düşük memur emeklisi: 14.762 TL
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞI NASIL DEĞİŞECEK?
Mevcut maaş: 7.500,00 TL
% 37.76 zamlı maaş: 10.332,00 TL
Mevcut maaş: 8.000,00 TL
% 37.76 zamlı maaş: 11.020,80 TL
Mevcut maaş: 9.000,00 TL
% 37.76 zamlı maaş: 12.398,40 TL
SOSYAL YARDIMLAR DEĞİŞİYOR
ÖDEME MEVCUT % 49.46 ZAMLI
65 yaş aylığı 2.348,30 3.509,77
Evde bakım aylığı 5.097,91 7.619,34
Kronik hastalık yardımı 5.097,91 7.619,34
Engelli yakını aylığı 1.874,58 2.801,75
% 40-69 arası engelli aylığı 1.874,58 2.801,75
% 70 ve üstü engelli aylığı 2.811,86 4.202,61
SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK
- Okul öncesi/çocuk 2.421,53 3.619,22
- İlköğretim/çocuk 3.632,30 5.428,84
- Ortaöğretim/çocuk 3.874,45 5.790,75
- Ort. çağında, okumayan/çocuk 2.421,53 3.619,22
- Yükseköğretim/çocuk 4.358,76 6.514,60