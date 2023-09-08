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Emekli ve memur maaşlarına zam nasıl olacak? Sosyal yardımlar ne kadar artacak?

A Haber
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Giriş: 08.09.2023 09:38
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Emeklilerimizle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz. Yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sonuçlandırmayı öngörüyoruz." dedi. Yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 65’e yükseldi. Peki memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Sosyal yardımlar ne kadar artacak? Merak edilenleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.

EMEKLİYE VE MEMURA YENİ ZAM

OVP enflasyon tahmini: Yüzde 65

İki aylık enflasyon: Yüzde 19.44

6 aylık enflasyon tahmini: Yüzde 37,76

Memura enflasyon farkı: Yüzde 29.96

Ocak memur zammı: 49,46

En düşük memur maaşı: 32.907 TL

En düşük memur emeklisi: 14.762 TL

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞI NASIL DEĞİŞECEK?

Mevcut maaş: 7.500,00 TL

% 37.76 zamlı maaş: 10.332,00 TL

Mevcut maaş: 8.000,00 TL

% 37.76 zamlı maaş: 11.020,80 TL

Mevcut maaş: 9.000,00 TL

% 37.76 zamlı maaş: 12.398,40 TL

SOSYAL YARDIMLAR DEĞİŞİYOR

ÖDEME MEVCUT % 49.46 ZAMLI

65 yaş aylığı 2.348,30 3.509,77

Evde bakım aylığı 5.097,91 7.619,34

Kronik hastalık yardımı 5.097,91 7.619,34

Engelli yakını aylığı 1.874,58 2.801,75

% 40-69 arası engelli aylığı 1.874,58 2.801,75

% 70 ve üstü engelli aylığı 2.811,86 4.202,61

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK

- Okul öncesi/çocuk 2.421,53 3.619,22

- İlköğretim/çocuk 3.632,30 5.428,84

- Ortaöğretim/çocuk 3.874,45 5.790,75

- Ort. çağında, okumayan/çocuk 2.421,53 3.619,22

- Yükseköğretim/çocuk 4.358,76 6.514,60

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