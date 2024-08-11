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Emekli maaş hesaplaması değişiyor

Emekli maaş hesaplaması değişiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.08.2024 09:24
2024yılında emekliliğe hak kazananların aklında büyük bir soru işareti var. Bu sene mi yoksa 2025'te mi emeklilik dilekçesi vermek daha avantajlı. Bu farkın olmasının sebebi maaş hesaplamasında gelecek yıl geçilecek yeni düzen.
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Emekli maaş hesaplaması değişiyor
Emekli maaş hesaplaması değişiyor
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