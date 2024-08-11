Emekli maaş hesaplaması değişiyor

2024yılında emekliliğe hak kazananların aklında büyük bir soru işareti var. Bu sene mi yoksa 2025'te mi emeklilik dilekçesi vermek daha avantajlı. Bu farkın olmasının sebebi maaş hesaplamasında gelecek yıl geçilecek yeni düzen.

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