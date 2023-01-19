Emekli ikramiyeleri artacak mı? Memur emeklisine ek gösterge farkı

3600 ek gösterge çıktı ve 15 Ocaktan itibaren başladı. Memur emeklileri bu ay ek gösterge farkı alacak. Peki memur emeklisine ek gösterge farkından kimler yararlanacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi. Erdem, “Ayın 1’i ile 5’i arasında maaşını alan memurlar maaşlarını hem yüzde 30’lı zamlı alacak hem de gösterge farkı alacak. Dolayısıyla emekli memurlar 2 ayrı artış alacaklar. Önce maaşlarına gösterge farkı eklenecek sonra zam yapılacak.” ifadelerini kullandı

MEMUR EMEKLİSİNE EK GÖSTERGE FARKI! KİMLER YARARLANACAK?

3600 alanlar:

*Üniversite mezunu öğretmenler

*2 yıl ve üzeri yüksekokulu mezunu polisler

*4 yıllık mezun sağlık çalışanı ve din görevlileri

600 puan artanlar

*Avukat il müdürü, bekçiler, uzman erbaş...

*Yardımcı hizmetler sınıfı

MAAŞLAR KAÇ LİRA ARTACAK?

3000'den 3600'e çıkanlar

2.115 TL (25 yıl)

2.240 TL (30 yıl)

2200'den 3600'e çıkanlar

2.463 TL (25 yıl)

2.587 TL (30 yıl)