Ekonominin kalbi Turkuvaz’da atacak!

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "3. Finansın Geleceği Zirvesi" bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün katılımıyla gerçekleşecek zirvede finans dünyasının aktörleri birer konuşma yapacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN