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Ekonomide 3 yıllık yol haritası

Ekonomide 3 yıllık yol haritası

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2024 15:49
Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer alacağı orta vadeli program için hazırlıklar başladı. Eylül ayında açıklanması beklenen Orta Vadeli Programda tasarruf ön planda olacak. Bu kapsamda kamu harcamaları azalacak, kamuda verimliliği artırmak öncelikli hedef olacak.
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