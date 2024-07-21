Ekonomide 3 yıllık yol haritası

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer alacağı orta vadeli program için hazırlıklar başladı. Eylül ayında açıklanması beklenen Orta Vadeli Programda tasarruf ön planda olacak. Bu kapsamda kamu harcamaları azalacak, kamuda verimliliği artırmak öncelikli hedef olacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN