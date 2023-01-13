13 Ocak 2023, Cuma
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Ekonomide 2023 müjdelerle geldi! Asgari ücret, EYT, konut, çiftçi…
Ekonomide 2023, toplumun tüm kesimlerini kapsayan yeni müjdelerle başladı. Yeni yılda asgari ücret 8 bin 500 liraya çıkarıldı. Memur ve emekliye yüzde 30 zam yapıldı. Çeyrek asırlık EYT meselesi rafa kaldırıldı. Çiftçiye kişi başı 250 bin TL destek kredisi açıklandı. Esnafa sağlanan finansman limiti 150 milyar TL'ye yükseltildi. Orta gelirliler için yeni evim kampanyası hayata geçirilirken, 14 başlıkta 250 milyar TL'lik KGF paketi duyuruldu.