23 Temmuz 2024, Salı
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama: Dezenflasyon süreci başladı
Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada "Programımızın nihai amacı sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye ulaşmak, fiyat istikrarının tesisi ile kalıcı refah artışını sağlamaktır. Bu süreçte, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerini kapsayan kalkınma odaklı politikalarımızla istihdam sağlamaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.