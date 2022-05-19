Ek göstergede yansıtma oranı! 43 bin 500 TL'lik artış olacak

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü yeni düzenlemede. Kamuda dengeleri değiştirecek 3600 ek gösterge düzenlemesinde maaş, aylık ve ikramiyeleri artıracak kilit nokta yansıtma oranı olacak. 60 puanlık yansıtma oranı brüt maaşı 1450 lira artıracak. 30 yıllık memurun ikramiyesi 43 bin 500 lira fazla olacak. Göstergesi olmayan memur kalmayacak. Maaş ve ikramiyeleri artıracak değişikliğin ayrıntılarını A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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