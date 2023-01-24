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Ehliyet affı kimler için geçerli olacak?

A Haber
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Giriş: 24.01.2023 12:12
Ehliyet affı ve ceza puanının silinmesini bekleyen sürücülere müjdeli haber geldi. Yaklaşık 2 buçuk milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve 10 bin kişinin ehliyeti iade edilecek. Ancak bazı istisnalar da var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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