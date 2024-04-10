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Ege'ye tatilci akını sürüyor! Turizm bölgelerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 10.04.2024 13:48
Güncelleme:10.04.2024 13:49
Turizm bölgelerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. 9 günlük bayram tatili rezervasyonlarında yüzde 90'a ulaşıldı. Detayları İzmir’in gözdesi Çeşme’den A haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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