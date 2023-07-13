13 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları e-Ticaret pazarı 8,5 trilyon dolara ulaşacak! Küresel pazarında büyüme hızlanıyor

e-Ticaret pazarı 8,5 trilyon dolara ulaşacak! Küresel pazarında büyüme hızlanıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.07.2023 09:06
Küresel e-Ticaret pazarında salgınla birlikte hızlanan büyüme devam ediyor. Pazar büyüklüğünün 2026 yılında 8, 5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tahminler 8,5 trilyon dolar! Para akıyor
Tahminler 8,5 trilyon dolar! Para akıyor
Sanayi üretimi mayısta yüzde 1.1 arttı!
Sanayi üretimi mayısta yüzde 1.1 arttı!
Fahiş kira artışına yeni öneriler!
Fahiş kira artışına yeni öneriler!
Milyonlar beklemede! İşte maaş hesaplamaları
Milyonlar beklemede! İşte maaş hesaplamaları
Taksiciler yüzde 100 zam istedi
Taksiciler yüzde 100 zam istedi
Borsada ’zirve’ etkisi!
Borsada 'zirve' etkisi!
Beğendik’ten 1 yılda 1 milyon 750 bin araç geçti
Beğendik'ten 1 yılda 1 milyon 750 bin araç geçti
22 milyon beklemede! İşte tüm detaylar...
22 milyon beklemede! İşte tüm detaylar...
Memur ve emekli zamları...
Memur ve emekli zamları...
Ödemeler dengesi mayısta açık verdi!
Ödemeler dengesi mayısta açık verdi!
Zam teklifi için tarih netleşti
Zam teklifi için tarih netleşti
Borsa’da açılış rekoru
Borsa’da açılış rekoru
Daha Fazla Video Göster