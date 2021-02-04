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Dünya devleri TL pozisyonu alıyor!

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Giriş: 04.02.2021 15:38
Güncelleme:04.02.2021 17:01
Yıl başından bu yana dünyada dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi Türk Lirası oldu. TL'ye yönelik yabancı kuruluşlardan da birbiri ardına pozitif açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Yıl başından bu yana dünyada dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi Türk Lirası oldu. TL'ye yönelik yabancı kuruluşlardan da birbiri ardına pozitif açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Dolar ve altındaki düşüş devam eder mi? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isimden düğünü ve altın borcu olanlara kritik uyarı DOLAR VE ALTINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ? ALTIN ALMALI MI SATMALI MI? UZMAN İSİMDEN DÜĞÜNÜ VE ALTIN BORCU OLANLARA KRİTİK UYARI

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