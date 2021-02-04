Dünya devleri TL pozisyonu alıyor!

Yıl başından bu yana dünyada dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi Türk Lirası oldu. TL'ye yönelik yabancı kuruluşlardan da birbiri ardına pozitif açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Yıl başından bu yana dünyada dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi Türk Lirası oldu. TL'ye yönelik yabancı kuruluşlardan da birbiri ardına pozitif açıklamalar gelmeye devam ediyor.