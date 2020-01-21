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21.01.2020

Dolara güvenen kaybetti Türk Lirası kazandırdı!

“Dolara güvenen kaybetti, Türk Lirası kazandırdı.” Faruk Erdemi, A Haber canlı yayınında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ekonomi mesajlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Erdem, “Borç yapılandırması var mı? Esnafa sicil affı olacak mı? Kredi Yurtlar (KYK) borçları yapılandırılacak mı? Vergi prim affı var mı? Vergi indirimi var mı? Sorularına canlı yayında yanıt verdi.

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