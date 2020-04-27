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Dolar yükseliş sürecek mi? Bugün çıkacak olası kararlar kuru nasıl etkileyecek? | 27 Nisan Pazartesi Dolar-Euro ne kadar?

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27.04.2020
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle döviz kurlarında dalgalanmalar sürüyor. Dolar 7 lira sınırına yaklaştı. Bugün yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından çıkacak olası kararlar döviz kurlarını nasıl etkiler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında döviz kurundaki aşağı-yukarı yönlü seyreden 15 kuruşluk değişkenliğe dikkati çekti. Peki 27 Nisan Pazartesi günü kapalıçarşı ve piyasalarda son durum ne? Dolar/TL ne kadar oldu? Euro/TL ne kadar oldu? İşte en güncel fiyatlar haberimizde...

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle döviz kurlarında dalgalanmalar sürüyor. Dolar 7 lira sınırına yaklaştı. Bugün yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından çıkacak olası kararlar döviz kurlarını nasıl etkiler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında döviz kurundaki aşağı-yukarı yönlü seyreden 15 kuruşluk değişkenliğe dikkati çekti. Peki 27 Nisan Pazartesi günü kapalıçarşı ve piyasalarda son durum ne? Dolar/TL ne kadar oldu? Euro/TL ne kadar oldu? İşte en güncel fiyatlar haberimizde...

27 NİSAN DÖVİZ KURU CANLI TAKİP - DOLAR/EURU NE KADAR OLDU?

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