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Dolar yükseliş sürecek mi? Bugün çıkacak olası kararlar kuru nasıl etkileyecek? | 27 Nisan Pazartesi Dolar-Euro ne kadar?
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle döviz kurlarında dalgalanmalar sürüyor. Dolar 7 lira sınırına yaklaştı. Bugün yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından çıkacak olası kararlar döviz kurlarını nasıl etkiler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında döviz kurundaki aşağı-yukarı yönlü seyreden 15 kuruşluk değişkenliğe dikkati çekti. Peki 27 Nisan Pazartesi günü kapalıçarşı ve piyasalarda son durum ne? Dolar/TL ne kadar oldu? Euro/TL ne kadar oldu? İşte en güncel fiyatlar haberimizde...
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle döviz kurlarında dalgalanmalar sürüyor. Dolar 7 lira sınırına yaklaştı. Bugün yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından çıkacak olası kararlar döviz kurlarını nasıl etkiler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında döviz kurundaki aşağı-yukarı yönlü seyreden 15 kuruşluk değişkenliğe dikkati çekti. Peki 27 Nisan Pazartesi günü kapalıçarşı ve piyasalarda son durum ne? Dolar/TL ne kadar oldu? Euro/TL ne kadar oldu? İşte en güncel fiyatlar haberimizde...
27 NİSAN DÖVİZ KURU CANLI TAKİP - DOLAR/EURU NE KADAR OLDU?
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