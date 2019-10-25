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25.10.2019

Dolar TL ne kadar? 25 Ekim Cuma günü en güncel döviz kurları alış satış fiyatları |Video

Dolar TL ne kadar? 25 Ekim Cuma günü en güncel döviz kurları alış satış fiyatları ne kadar? Dünü (24 Ekim 2019) kapanışta 5.75 - 5.76 lira aralığında işlem gören dolar kuru haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Piyasalarda dikkatler Fed ve Japonya Merkez Bankası'nın gelecek haftaki faiz kararlarına çevrildi. Peki, bugün (25 Ekim Cuma) Euro ve Dolar/TL ne kadar oldu? İşte 25 Ekim Cuma güncel döviz kurları alış satış fiyatı... Döviz kuru CANLI takip...

Dolar TL ne kadar? 25 Ekim Cuma günü en güncel döviz kurları alış satış fiyatları ne kadar? Dünü (24 Ekim 2019) kapanışta 5.75 - 5.76 lira aralığında işlem gören dolar kuru haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Piyasalarda dikkatler Fed ve Japonya Merkez Bankası'nın gelecek haftaki faiz kararlarına çevrildi. Peki, bugün (25 Ekim Cuma) Euro ve Dolar/TL ne kadar oldu? İşte 25 Ekim Cuma güncel döviz kurları alış satış fiyatı... Döviz kuru CANLI takip...

Döviz kurunda hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar Fed ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararınını beklemeye başladı. Fed'in bu yıl üçüncü kez faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor. BOJ'un ise para politikasını sabit tutması bekleniyor. Dünkü kapanışta dolar en düşük 5.7300 lira ve en yüksek 5.7794 lirayı gördükten sonra 5.75 - 5.76 lira aralığında işlem gördü.

AVRUPA BORSALARI GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,59 artışla 397,37 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,93 artarak 7.328,25 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,58 değer kazanarak 12.872,10 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 artışla 5.684,33 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,79 yükselişle 22.527,42 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.41 itibarıyla yüzde 0,2

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