Dolar Euro ve borsada son durum nasıl? 16 Aralık Pazartesi en güncel rakamlar |Video

Hafta içi her sabah Erkan Tan'ın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Sabah Ajansı" programına konuk olan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Erdem, döviz fiyatlarındaki hareketliliği değerlendirdi. Peki Dolar/TL ne kadar? Euro/TL ne kadar? Borsada son durum ne? 16 Aralık Pazartesi günü en güncel rakamları haberimizde bulabilirsiniz

Hafta içi her sabah Erkan Tan'ın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Sabah Ajansı" programına konuk olan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Erdem, döviz fiyatlarındaki hareketliliği değerlendirdi. Peki Dolar/TL ne kadar? Euro/TL ne kadar? Borsada son durum ne?

16 Aralık Pazartesi günü en güncel rakamları haberimizde bulabilirsiniz