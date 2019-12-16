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16.12.2019
Dolar Euro ve borsada son durum nasıl? 16 Aralık Pazartesi en güncel rakamlar |Video
Hafta içi her sabah Erkan Tan'ın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Sabah Ajansı" programına konuk olan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Erdem, döviz fiyatlarındaki hareketliliği değerlendirdi. Peki Dolar/TL ne kadar? Euro/TL ne kadar? Borsada son durum ne? 16 Aralık Pazartesi günü en güncel rakamları haberimizde bulabilirsiniz
Hafta içi her sabah Erkan Tan'ın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Sabah Ajansı" programına konuk olan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Erdem, döviz fiyatlarındaki hareketliliği değerlendirdi. Peki Dolar/TL ne kadar? Euro/TL ne kadar? Borsada son durum ne?
16 Aralık Pazartesi günü en güncel rakamları haberimizde bulabilirsiniz
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