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Dolandırıcıların ikramiye tuzağı! Bu mesajları alırsanız açmadan silin!

A Haber
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Giriş: 06.05.2021 09:50
Güncelleme:06.05.2021 09:56
Son dakika ekonomi haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verdiği bayram ikramiyesi müjdesi dolandırıcıların hedefi oldu. Uzmanlar dolandırıcıların yöntemini anlatarak emeklileri bayram ikramiyelerini kaptırmamaları için uyardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında vatandaşlara uyarılarda bulundu.
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