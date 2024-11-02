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Doğalgaza kademli fiyat geliyor! Az tüketen az ödeyecek

Doğalgaza kademli fiyat geliyor! Az tüketen az ödeyecek

İskender Günen
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 09:04
Elektriğin ardından doğalgaz faturalarında da kademeli fiyatlandırma dönemi başlıyor. Ama tüketicinin dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. İşte detaylar.
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