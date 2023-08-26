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Doğalgaz keşfinin üzerinden 3 yıl geçti

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Giriş: 26.08.2023 19:22
Zonguldak açıklarında Sakarya Gaz Sahası’ndaki doğal gaz keşfinin üzerinden 3 yıl geçti. Karadeniz doğal gazı, '2020 yılında denizlerde yapılan en büyük keşif, milli imkanlarla yapılan ilk derin deniz keşfi' olarak tarihe geçti.
Doğalgaz keşfinin üzerinden 3 yıl geçti
Doğalgaz keşfinin üzerinden 3 yıl geçti
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