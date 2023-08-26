Doğalgaz keşfinin üzerinden 3 yıl geçti

Zonguldak açıklarında Sakarya Gaz Sahası’ndaki doğal gaz keşfinin üzerinden 3 yıl geçti. Karadeniz doğal gazı, '2020 yılında denizlerde yapılan en büyük keşif, milli imkanlarla yapılan ilk derin deniz keşfi' olarak tarihe geçti.