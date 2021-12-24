Doğal gazda kademeli tarife dönemi

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor. 2022 yılında devreye girecek olan kademeli fatura sistemi hakkında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önemli açıklamalarda bulundu. Dönmez, yeni sistemi şu sözlerle anlattı: “Örneğin 100 birime kadar bir birim fiyat söyledik. 100 birimin üstünde ayrı bir fiyat çalışacak. Bu 100 birimin 50 birim üstüne çıkarsanız o 50 birimlik fiyatınız, ikinci kademeden oluşacak” diye konuştu.

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