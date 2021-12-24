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Doğal gazda kademeli tarife dönemi

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Giriş: 24.12.2021 10:32
Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor. 2022 yılında devreye girecek olan kademeli fatura sistemi hakkında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önemli açıklamalarda bulundu. Dönmez, yeni sistemi şu sözlerle anlattı: “Örneğin 100 birime kadar bir birim fiyat söyledik. 100 birimin üstünde ayrı bir fiyat çalışacak. Bu 100 birimin 50 birim üstüne çıkarsanız o 50 birimlik fiyatınız, ikinci kademeden oluşacak” diye konuştu.
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