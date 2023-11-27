Doğal gaz merkezi Trakya'ya kurulacak! Rusya ile Türkiye yol haritasında anlaştı

Rusya ve Türkiye’nin ortak olarak geliştirmek istediği enerji merkezi için Trakya seçildi. Trakya bölgesine kurulması planlanan doğalgaz merkezi ile Türkiye, Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi, üretici ülkelerin de enerji ihracatının artırılması için merkez ülke olmaya hazırlanıyor.

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