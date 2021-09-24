Dijital künye ile fiyat artışları takip edilecek! Üretimin planlaması kolaylaşacak

Marketlerdeki fahiş fiyat artışı dijital künye ile takip edilecek. Künyeye üründeki fiyat artışları tek tek kaydedilecek. Böylece fahiş fiyatın hangi aşamalarda meydana geldiği ortaya çıkacak. Dijital künye sayesinde üretim planlaması da kolaylaşacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

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