Devlet verdi, firmalar vermiyor! Emeklilere “bilet yok” cevabı

Başkan Erdoğan, 2024 yılını emekli yılı ilan etmiş, yeni düzenlemeler hayata geçirilmişti. Onlardan biri de şehirler arası seyahatti. Otobüs bileti fiyatlarında emeklilere yıl sonuna kadar yüzde 20 indirim uygulanacaktı. Ancak, Resmi Gazete'de yayınlanmasına rağmen, otobüs firmaları bu karara uymuyor.

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