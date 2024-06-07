07 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Devlet verdi, firmalar vermiyor! Emeklilere “bilet yok” cevabı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.06.2024 19:50
Başkan Erdoğan, 2024 yılını emekli yılı ilan etmiş, yeni düzenlemeler hayata geçirilmişti. Onlardan biri de şehirler arası seyahatti. Otobüs bileti fiyatlarında emeklilere yıl sonuna kadar yüzde 20 indirim uygulanacaktı. Ancak, Resmi Gazete'de yayınlanmasına rağmen, otobüs firmaları bu karara uymuyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Devlet verdi, firmalar vermiyor!
Devlet verdi, firmalar vermiyor!
idefix Worldef e-Ticaret Fuarında Misafirlerini Ağırlıyor!
idefix Worldef e-Ticaret Fuarında Misafirlerini Ağırlıyor!
Gram altın için rakam verdi
Gram altın için rakam verdi
Turkuvaz Medya Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi
Turkuvaz Medya Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi
Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz kararı!
Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı!
5 bin Mersin balığı Yeşilırmak’a salındı
5 bin Mersin balığı Yeşilırmak'a salındı
Merkez Bankası’nın rezervleri rekor kırdı!
Merkez Bankası'nın rezervleri rekor kırdı!
Uçak ve otobüs biletlerine yoğun ilgi!
Uçak ve otobüs biletlerine yoğun ilgi!
Kızıltepe Ovası’nda buğday hasadı verimli geçiyor
Kızıltepe Ovası'nda buğday hasadı verimli geçiyor
Borsa ve kripto parada vergi olacak mı?
Borsa ve kripto parada vergi olacak mı?
Köylülere gölet desteği
Köylülere gölet desteği
Bursa’da meşhur ‘Napolyon’ kirazında hasat sona erdi
Bursa'da meşhur ‘Napolyon' kirazında hasat sona erdi
Daha Fazla Video Göster