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Denizi olmayan Kayseri'de somon üretimi: 3 bin tonu geçmesi bekleniyor

DHA
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Giriş: 18.05.2021 16:12
Güncelleme:18.05.2021 16:26
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki kuluçkahane ve büyütme tesislerinde yumurtaları alınan ve 18 aylık yetiştirilme döneminin ardından Yamula Barajı'nda hasadı yapılan Türk somonu, iç ve dış piyasaya sunuluyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Kayseri'de 2019 yılında 193 ton olan üretimi, 2020 yılında bin 511 tona çıkarmıştır. 2021 yılında başlayan hasatlarla birlikte somon üretiminin 3 bin tonu geçmesi beklenmektedir" dedi.
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