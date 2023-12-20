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DASK ve konut sigortası için fırsatlar! Yeni yıl öncesi en uygun fiyatla en dolu poliçe nasıl yapılır?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.12.2023 12:17
Yeni yıl öncesi konut sigortası ve DASK'ta uygun fiyatlar için son günler. Peki metrekare üzerinden hesaplama nasıl yapılıyor? Poliçelerde nelere dikkat etmeli? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.
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DASK ve konut sigortası için fırsatlar
DASK ve konut sigortası için fırsatlar
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