"DASK" gidiyor, "afet" sigortası geliyor! Zorunlu sigortada yeni dönem

Tüm konutlar için deprem sigortası, yani DASK zorunlu. İşte bu sigorta, çok yakında yerini afet sigortasına bırakacak. Çok daha kapsamlı bir sigorta bu. Ve zorunlu olacak. Tüm afetler için geçerli olacak ve dairedeki eşyaya kadar birçok riski kapsayacak.

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