Çiftçiye büyük destek yolda! 5’li destek paketi: Gübre, mazot, ilaç, yem ve kredi…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan büyük destek paketi için talimat verdi. Buna göre çiftçiye dev bir destek paketi yolda. Devlet katkısı 4 başlıkta toplanacak. Gübre, mazot, ilaç ve yem için daha fazla destek sağlanacak. Maliyetin yüzde 50'sine varan destek planlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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