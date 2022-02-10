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Çiftçiye büyük destek yolda! 5’li destek paketi: Gübre, mazot, ilaç, yem ve kredi…

A Haber
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Giriş: 10.02.2022 11:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan büyük destek paketi için talimat verdi. Buna göre çiftçiye dev bir destek paketi yolda. Devlet katkısı 4 başlıkta toplanacak. Gübre, mazot, ilaç ve yem için daha fazla destek sağlanacak. Maliyetin yüzde 50'sine varan destek planlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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