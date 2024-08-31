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Çiftçileri panikleten yalan! Mazot ve gübre desteği devam edecek

Çiftçileri panikleten yalan! Mazot ve gübre desteği devam edecek

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 16:14
Çiftçileri ayağa kaldıran bir iddia ortaya atılmıştı. O iddiaya göre her yıl bütçeden ayrılan milyarlarca liralık mazot ve gübre desteğinin artık verilmeyeceği öne sürüldü. Çiftçiler hem panik hem de büyük üzüntü yaşadı. Ama işin aslı bambaşka çıktı. Tarım ve orman bakanlığı, desteğin kesilmesi bir yana verilen oranları bile artırdı. Üstelik yeni dönemde ödemeler de nakdi olarak yapılacak. İşte detaylar.
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