31 Ağustos 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Çiftçileri panikleten yalan! Mazot ve gübre desteği devam edecek
Çiftçileri ayağa kaldıran bir iddia ortaya atılmıştı. O iddiaya göre her yıl bütçeden ayrılan milyarlarca liralık mazot ve gübre desteğinin artık verilmeyeceği öne sürüldü. Çiftçiler hem panik hem de büyük üzüntü yaşadı. Ama işin aslı bambaşka çıktı. Tarım ve orman bakanlığı, desteğin kesilmesi bir yana verilen oranları bile artırdı. Üstelik yeni dönemde ödemeler de nakdi olarak yapılacak. İşte detaylar.