Çift EMEKLİ MAAŞI fırsatı! Tamamlayıcı emeklilik sistemi nasıl olacak?
Türkiye'de milyonlarca kişi emekli olduktan sonra da çalışmayı sürdürüyor. Çalışan emekliler için yeni bir dönem başlıyor. Uygulanacak tamamlayıcı emeklilik sistemi ile emekliler ikinci maaş imkanına kavuşacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile çifte maaş imkanının ayrıntılarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu uzmanına sordu.