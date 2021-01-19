Çarşıda fırsatçı var! Yeni zam oyunu

Pandemiyi fırsata çeviren fırsatçılar ürünleri fahiş fiyatlara satıyor. Zencefil, zerdeçal, adaçayı gibi ürünler fahiş fiyatlara satılıyor. Peki vatandaş ne yapmalı? Nasıl şikayet edilmeli? Takvim Gazetesi ekonomi müdür Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Pandemiyi fırsata çeviren fırsatçılar ürünleri fahiş fiyatlara satıyor. Zencefil, zerdeçal, adaçayı gibi ürünler fahiş fiyatlara satılıyor. Peki vatandaş ne yapmalı? Nasıl şikayet edilmeli? Takvim Gazetesi ekonomi müdür Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

ÇARŞIDA FIRSATÇI VAR



ÜRÜN (TL/KG) ESKİ FİYAT YENİ FİYAT

ZENCEFİL 30 60

ZERDEÇAL 30 45

TARÇIN 70 130

ADAÇAYI 40 60

NARÇİÇEĞİ 18 30

PAPATYA 30 60

IHLAMUR 80 150

FAHİŞ FİYATA CEZA YAĞDI

- VATANDAŞIN ŞİKAYETİ ALINIYOR VE FİRMADAN SAVUNMA İSTENİYOR

- 10 GÜNLÜK SÜREDE GELEN SAVUNMAYA GÖRE İŞLEM YAPILIYOR

- HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU SON TOPLANTISINDA 92 FİRMAYA 2 MİLYON 240 BİN LİRA CEZA KESTİ

- BUGÜNE KADAR 10 TOPLANTIDA 375 FİRMAYA 11 MİLYON 855 BİN LİRA CEZA KESTİ

- EN ÇOK CEZA GIDADA OLDU

- ELEKTRONİK EŞYA, TIRAŞ MAKİNELERİ, EKMEK MAKİNELERİ, KOLONYALAR, MASKELERE DE ŞİKAYET YAĞDI



ŞİKAYETTEN KORKMAYALIM

- GÖRDÜĞÜNÜZ FAHİŞ FİYATLARI TİCARET BAKANLIĞI'NA BİLDİRİN

- HAKSIZ FİYAT ARTIŞI (HFA) UYGULAMASINI KULLANIN

- İNTERNET SİTESİNDEN BİLDİRİN

- ALO 175 HATTINI KULLANIN

- TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINDA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE E-DEVLET'TEN BAŞVURUN