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Çarşıda fırsatçı var! Yeni zam oyunu

A Haber
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Giriş: 19.01.2021 11:05
Güncelleme:19.01.2021 11:21
Pandemiyi fırsata çeviren fırsatçılar ürünleri fahiş fiyatlara satıyor. Zencefil, zerdeçal, adaçayı gibi ürünler fahiş fiyatlara satılıyor. Peki vatandaş ne yapmalı? Nasıl şikayet edilmeli? Takvim Gazetesi ekonomi müdür Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Pandemiyi fırsata çeviren fırsatçılar ürünleri fahiş fiyatlara satıyor. Zencefil, zerdeçal, adaçayı gibi ürünler fahiş fiyatlara satılıyor. Peki vatandaş ne yapmalı? Nasıl şikayet edilmeli? Takvim Gazetesi ekonomi müdür Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

ÇARŞIDA FIRSATÇI VAR

ÜRÜN (TL/KG) ESKİ FİYAT YENİ FİYAT
ZENCEFİL 30 60
ZERDEÇAL 30 45
TARÇIN 70 130
ADAÇAYI 40 60
NARÇİÇEĞİ 18 30
PAPATYA 30 60
IHLAMUR 80 150

FAHİŞ FİYATA CEZA YAĞDI
- VATANDAŞIN ŞİKAYETİ ALINIYOR VE FİRMADAN SAVUNMA İSTENİYOR
- 10 GÜNLÜK SÜREDE GELEN SAVUNMAYA GÖRE İŞLEM YAPILIYOR
- HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU SON TOPLANTISINDA 92 FİRMAYA 2 MİLYON 240 BİN LİRA CEZA KESTİ
- BUGÜNE KADAR 10 TOPLANTIDA 375 FİRMAYA 11 MİLYON 855 BİN LİRA CEZA KESTİ
- EN ÇOK CEZA GIDADA OLDU
- ELEKTRONİK EŞYA, TIRAŞ MAKİNELERİ, EKMEK MAKİNELERİ, KOLONYALAR, MASKELERE DE ŞİKAYET YAĞDI

ŞİKAYETTEN KORKMAYALIM
- GÖRDÜĞÜNÜZ FAHİŞ FİYATLARI TİCARET BAKANLIĞI'NA BİLDİRİN
- HAKSIZ FİYAT ARTIŞI (HFA) UYGULAMASINI KULLANIN
- İNTERNET SİTESİNDEN BİLDİRİN
- ALO 175 HATTINI KULLANIN
- TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINDA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE E-DEVLET'TEN BAŞVURUN

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