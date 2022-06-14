Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den maaş zammı açıklaması | Temmuz'da asgari ücrete ara zam olacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Temmuz ayında maaşlara zam konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır." dedi. A Haber editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN