27 Nisan 2023, Perşembe
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Büyük dönüşüm başlıyor! 5 adımda başvuru
Kentsel dönüşümde 'yarısı bizden' kampanyasına ilk günde ilgi büyük oldu. 10 binden fazla bina başvuru yaptı. Mülk sahibi 26 Nisan-29 Mayıs arası e-Devlet'ten başvuru yapacak. Bina için ön rapor çıkacak, protokol hazırlanacak. Projelendirmenin ardından ruhsat alma süreci başlayacak. Bina boşaltılacak 2 yıl içinde TOKİ inşaatı tamamlayacak. Başvurularda herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak. Öncelikli İstanbul'da başlatılacak daha sonra 7 bölgeye yayılacak. Detayları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.
ADIM 1: MÜLK SAHİBİ 26 NİSAN-29 MAYIS ARASI E-DEVLETTEN BAŞVURU YAPACAK
ADIM 2 - BİNA İNCELENECEK VE ÖN RAPOR ÇIKACAK
ADIM 3 - BİNA İÇİN PROTOKOL HAZIRLANIP PROJE AŞAMASINA GEÇİLECEK
ADIM 4 - RUHSAT ALMA SÜRECİ BAŞLAYACAK.
ADIM 5 - BİNA BOŞALACAK 2 YIL İÇİNDE TOKİ İNŞAATI TAMAMLAYACAK
* 10 BİN 500 LİRA TAŞINMA PARASI
* 5 BİN 250 LİRA KİRA YARDIMI