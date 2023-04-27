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Büyük dönüşüm başlıyor! 5 adımda başvuru

A Haber
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Giriş: 27.04.2023 10:49
Kentsel dönüşümde 'yarısı bizden' kampanyasına ilk günde ilgi büyük oldu. 10 binden fazla bina başvuru yaptı. Mülk sahibi 26 Nisan-29 Mayıs arası e-Devlet'ten başvuru yapacak. Bina için ön rapor çıkacak, protokol hazırlanacak. Projelendirmenin ardından ruhsat alma süreci başlayacak. Bina boşaltılacak 2 yıl içinde TOKİ inşaatı tamamlayacak. Başvurularda herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak. Öncelikli İstanbul'da başlatılacak daha sonra 7 bölgeye yayılacak. Detayları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.

ADIM 1: MÜLK SAHİBİ 26 NİSAN-29 MAYIS ARASI E-DEVLETTEN BAŞVURU YAPACAK

ADIM 2 - BİNA İNCELENECEK VE ÖN RAPOR ÇIKACAK

ADIM 3 - BİNA İÇİN PROTOKOL HAZIRLANIP PROJE AŞAMASINA GEÇİLECEK

ADIM 4 - RUHSAT ALMA SÜRECİ BAŞLAYACAK.

ADIM 5 - BİNA BOŞALACAK 2 YIL İÇİNDE TOKİ İNŞAATI TAMAMLAYACAK

* 10 BİN 500 LİRA TAŞINMA PARASI

* 5 BİN 250 LİRA KİRA YARDIMI

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