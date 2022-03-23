23 Mart 2022, Çarşamba
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“Burası Çok Önemli” kitabında çarpıcı detay! İşte rekabetçi kur/denge kuru meselesi gerçeği
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kaleme aldığı "Burası Çok Önemli" isimli kitabında şehir efsanesi olarak tanımladığı, Türkiye ekonomisine özgü bazı genel kabulleri kökünden sarsıyor. Albayrak, bakanlığı sırasında sıkça vurguladığı "rekabetçi kur" meselesine de her manasıyla açıklık kazandırıyor.