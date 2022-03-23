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“Burası Çok Önemli” kitabında çarpıcı detay! İşte rekabetçi kur/denge kuru meselesi gerçeği

A Haber
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Giriş: 23.03.2022 09:00
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kaleme aldığı "Burası Çok Önemli" isimli kitabında şehir efsanesi olarak tanımladığı, Türkiye ekonomisine özgü bazı genel kabulleri kökünden sarsıyor. Albayrak, bakanlığı sırasında sıkça vurguladığı "rekabetçi kur" meselesine de her manasıyla açıklık kazandırıyor.
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Kitabında çarpıcı detay!
Kitabında çarpıcı detay!
“Burası çok önemli” kitabında çarpıcı detay
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