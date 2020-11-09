Bu kadarına pes! Ferrari’si var 1.000 TL peşinde

Son dakika haberi... Bazı zenginler ihtiyacı olanlara yapılan 1.000 TL'lik sosyal yardımın peşine düştü. Gaziantep'te ve Mersin'deki yardım başvuruları bu kadarına pes dedirtti. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Son dakika haberi... Bazı zenginler ihtiyacı olanlara yapılan 1.000 TL'lik sosyal yardımın peşine düştü. Gaziantep'te ve Mersin'deki yardım başvuruları bu kadarına pes dedirtti. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.