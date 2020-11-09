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Bu kadarına pes! Ferrari’si var 1.000 TL peşinde

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Giriş: 09.11.2020 10:26
Güncelleme:09.11.2020 10:34
Son dakika haberi... Bazı zenginler ihtiyacı olanlara yapılan 1.000 TL'lik sosyal yardımın peşine düştü. Gaziantep'te ve Mersin'deki yardım başvuruları bu kadarına pes dedirtti. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Son dakika haberi... Bazı zenginler ihtiyacı olanlara yapılan 1.000 TL'lik sosyal yardımın peşine düştü. Gaziantep'te ve Mersin'deki yardım başvuruları bu kadarına pes dedirtti. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Son dakika: Bu kadarına pes! Ferrari’si var 1.000 TL peşinde SON DAKİKA: BU KADARINA PES! FERRARİ'Sİ VAR 1.000 TL PEŞİNDE

Ferrari’si var 1.000 TL peşinde
Ferrari’si var 1.000 TL peşinde
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