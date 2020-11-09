Son dakika: Bu kadarına pes! Ferrari’si var 1.000 TL peşinde

MERSİN'DE:

*En eskisi 2010 model olmak üzere 5 araç kaydı

*1 emekli maaşı

*2 çalışanı bulunan biri 1000 liranın peşinde

*85 dönüm tarla

*4 adet ticari araç

*4 adet müstakil ev ile

Mal varlığı 3 milyon lirayı bulan biri 1000 liralık sosyal yardım başvurusu yaptı.