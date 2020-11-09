Son dakika: Bu kadarına pes! Ferrari’si var 1.000 TL peşinde
Son dakika haberi... Bazı zenginler ihtiyacı olanlara yapılan 1.000 TL'lik sosyal yardımın peşine düştü. Gaziantep'te ve Mersin'deki yardım başvuruları bu kadarına pes dedirtti. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
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Bazı zenginler ihtiyacı olanlara yapılan 1.000 TL'lik sosyal yardımın peşine düştü. Gaziantep'te ve Mersin'deki yardım başvuruları bu kadarına pes dedirtti. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
GAZİANTEP'TE:
*403 dönüm arazi kaydı
*Bin 236 Antep Fıstığı bahçesi
*131 Büyükbaş hayvan
Bu devletten ihtiyacı olanlara verilen 1000 liralık destekten yararlanmak için başvurmuş.
MERSİN'DE:
*En eskisi 2010 model olmak üzere 5 araç kaydı
*1 emekli maaşı
*2 çalışanı bulunan biri 1000 liranın peşinde
*85 dönüm tarla
*4 adet ticari araç
*4 adet müstakil ev ile
Mal varlığı 3 milyon lirayı bulan biri 1000 liralık sosyal yardım başvurusu yaptı.