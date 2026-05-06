Borsa ve altın yükseliyor petrol düşüyor!

Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sonlandırmaya yönelik mesajlarıyla yeniden hareketlenirken, Borsa İstanbul'da tarihi zirveler test ediliyor. Petrol fiyatlarında yüzde 6'yı aşan sert düşüşler yaşanırken, altın ve küresel borsalar yukarı yönlü fırladı. A Haber canlı yayınına katılan Ekonomist İsmail Güner, piyasalardaki baş döndürücü trafiği değerlendirirken, Türkiye'nin güven veren ekonomi politikalarının Borsa İstanbul'daki rekora olan güçlü katkısına dikkat çekti.