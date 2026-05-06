Fırtına ve hortum fıstık ağaçlarını vurdu

Gaziantep’te geçtiğimiz Pazar günü etkili olan fırtına, hortum ve sel felaketi hem şehir merkezinde hem de kırsal bölgelerde büyük hasara yol açtı. Kentin simgesi olan dünyaca ünlü Antep fıstığı bahçeleri, "süper hücre" olarak adlandırılan meteorolojik olay sonrası adeta savaş alanına döndü. Birçok ağaç kökünden sökülürken, ayakta kalan ağaçların ise meyve ve yaprakları hortumun şiddetiyle tamamen döküldü. Bölgede hasar tespit çalışmaları aralıksız sürerken, İçişleri Bakanlığı tarafından Gaziantep Valiliği’ne 100 milyon liralık acil ödenek aktarıldı.