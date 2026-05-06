Mersin-Gaziantep hızlı tren projesi ne zaman hizmete girecek?

AK Parti döneminde ulaşımda gerçekleştirilen devrim niteliğindeki projeler hız kesmeden sürüyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayacak olan asrın projelerinden Mersin-Gaziantep Hızlı Tren hattında hummalı çalışma devam ediyor. Adana ve Mersin arasındaki mesafeyi minimize edecek, bölge halkına konforlu seyahat imkanı sunacak dev projede Adana-Mersin etabının bu yıl sonunda tamamlanması, 2027’nin ilk çeyreğinde ise test sürüşlerinin başlaması hedefleniyor.