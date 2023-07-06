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Borsa İstanbul'da tüm zamanların kapanış rekoru geldi

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Giriş: 06.07.2023 18:20
Borsa İstanbul bugün (6 TEMMUZ 2023) de kapanış rekorunu tazeledi. BIST 100 endeksi 6.141 puan ile en yüksek kapanışı gerçekleştirdi.

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