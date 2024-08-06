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Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.08.2024 10:21
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yaşanan sert kayıpların ardından güne yükselişle başladı. Endeks açılışta yüzde 2,71 oranında yükselerek, 10.161,67 puanı gördü.
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Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
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