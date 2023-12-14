Borsa günü yükselişle kapattı! BIST 100 endeksi bugün 3,77 değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,77 değer kazanarak 7.813,40 puandan tamamladı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6,78 ile iletişim oldu.

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