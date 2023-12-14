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Borsa günü yükselişle kapattı! BIST 100 endeksi bugün 3,77 değer kazandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 22:01
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,77 değer kazanarak 7.813,40 puandan tamamladı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6,78 ile iletişim oldu.
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