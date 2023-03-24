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Borçtan kurtulma takvimi! İşte yapılandırmada kritik tarihler

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Giriş: 24.03.2023 10:12
Borç yapılandırma paketi geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi. Kamu borçlarına yapılandırma getiren "Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Yapılandırma yasası, öğrenci kredisinden prim borcuna, emlak, taşıtlar vergisinden trafik cezasına kadar milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak. Buna göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan bütün borçlar yapılandırılabilecek.
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