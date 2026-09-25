Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde kan ve doku örnekleri değiştirildi mi?

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'ndaki hırsızlık olayının şüphelisi Gürsoy Erinç, Kozinoğlu'na ait kan ve doku örneklerinin değiştirilmiş olabileceği iddiaları kapsamında Iğdır Cezaevi'nden Silivri Adalet Sarayı'na getirildi. Erinç'in yaklaşık 3 saat süren sorgusunda söz konusu iddiaların yöneltildiği öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan Çağlayan Adliye'sinden aktardı.