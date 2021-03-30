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Borçların yapılandırılmasında ikinci taksit için son ödeme tarihi 31 Mart

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Giriş: 30.03.2021 10:25
Güncelleme:30.03.2021 10:38
Kamuya olan borçların yapılandırılmasında ikinci taksit için son ödeme tarihi yarın yani 31 Mart. Taksitlendirme yapan kişilerin yapılandırmasının bozulmaması için ödemelerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Borçluların kalan taksitlerin tamamının 31 Mart'a kadar ödenmesi halinde, peşin ödeme avantajları değerlendirilecek. Ana borca katsayı uygulanmayacak. Üfe tutarına yüzde 50, idari para cezalarına ise yüzde 12 indirim yapılacak.

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