Borç Yapılandırma Paketi neleri kapsıyor? BORÇ YAPILANDIRMASI nasıl olacak? Uzman isim detayları A Haber'de anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketini açıkladı. Peki borç yapılandırması nasıl olacak? Borçlarını düzenli ödeyenler için farklı bir çalışma yapılıyor mu? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Ekonomist Prof. Dr. Abdülkadir Develi, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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