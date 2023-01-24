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Borç Yapılandırma Paketi neleri kapsıyor? BORÇ YAPILANDIRMASI nasıl olacak? Uzman isim detayları A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 24.01.2023 14:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketini açıkladı. Peki borç yapılandırması nasıl olacak? Borçlarını düzenli ödeyenler için farklı bir çalışma yapılıyor mu? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Ekonomist Prof. Dr. Abdülkadir Develi, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Borç Yapılandırma Paketi neleri kapsıyor? BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ NELERİ KAPSIYOR?

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