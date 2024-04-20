Bitcoin ödül yarılanması nedir? Kripto para yatırımcısını ne bekliyor?

Bitcoin Halving yani Bitcoin ödül yarılanması gerçekleşti. Peki, Bitcoin yarılanması nedir? Kripto para yatırımcılarını ne bekliyor? Kripto para araştırma uzmanı ve ekonomist Helin Çelik A Haber canlı yayınında önemli bilgiler paylaştı.

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