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Bitcoin ödül yarılanması nedir? Kripto para yatırımcısını ne bekliyor?

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 20.04.2024 13:50
Bitcoin Halving yani Bitcoin ödül yarılanması gerçekleşti. Peki, Bitcoin yarılanması nedir? Kripto para yatırımcılarını ne bekliyor? Kripto para araştırma uzmanı ve ekonomist Helin Çelik A Haber canlı yayınında önemli bilgiler paylaştı.
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Bitcoin ödül yarılanması nedir?
Bitcoin ödül yarılanması nedir?
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