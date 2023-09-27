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BES'te para çekme şartları neler? BES'in yarısı nasıl çekilecek?

A Haber
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Giriş: 27.09.2023 10:59
Bireysel emeklilikte para çekme imkanı geldi. Konut alımı, evlilik ve eğitim durumunda para çekilebilecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları A Haber'de anlattı.
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